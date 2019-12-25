В 2021 году есть потенциальная опасность стагнации реальных доходов населения.

Экономисты назвали срок восстановления доходов россиян. Об этом пишет РБК.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что резкий спад доходов граждан России в 2020 году не сменится резким ростом в 2021-м. Она отметила, что в этом году доходы жителей РФ упали в среднем на 5%, в 2021-м, считает экономист, они максимально восстановятся только на 2%. Полностью восстановить докризисный уровень доходов удастся восстановить только в 2022 году, уверена Орлова.

Директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова заявила, что в 2021 году есть потенциальная опасность стагнации реальных доходов населения. Она отметила, что они так и не вернулись на уровень 2013 года. Акиндинова отметила, что в 2021 году экономического роста не будет из-за кризисной подавленной активности в экономике, а также сложная экономическая ситуация в регионах.

Ранее Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей.

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