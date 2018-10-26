В Смольном рассказали, насколько предприятия Петербурга зависят от импортных поставок

Больше всего пострадают предприятия, у которых не локализовано производство в России.

Стало известно, как антироссийские санкции повлияют на экономику Петербурга. Кризис затронет 10% экспорта из Петербурга. Об этом на заседании правительства города сказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Промышленность Петербурга зависит от импортных поставок от 10 до 70%. На работе может сказаться ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих, приостановка поставок пищевой промышленности.

Санкции коснутся 20% импорта в город. Некоторые судоходные компании объявили о прекращении сотрудничества с Россией. При этом 44% российских перевозок контейнерами приходится именно на Петербург.

Петербуржцы уже успели ощутить на себе дефицит лекарств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербургу удалось перевыполнить план по доходам в 2021 году.

Фото: ВКонтакте / Кировский завод / Регион 78 | Санкт-Петербург