В Смольном рассказали, насколько предприятия Петербурга зависят от импортных поставок

Стало известно, как антироссийские санкции повлияют на экономику Петербурга. Кризис затронет 10% экспорта из Петербурга. Об этом на заседании правительства города сказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.
Промышленность Петербурга зависит от импортных поставок от 10 до 70%. На работе может сказаться ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих, приостановка поставок пищевой промышленности.
Санкции коснутся 20% импорта в город. Некоторые судоходные компании объявили о прекращении сотрудничества с Россией. При этом 44% российских перевозок контейнерами приходится именно на Петербург.
Петербуржцы уже успели ощутить на себе дефицит лекарств.
Ранее Piter.tv писал о том, что Петербургу удалось перевыполнить план по доходам в 2021 году.
Фото: ВКонтакте / Кировский завод / Регион 78 | Санкт-Петербург
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