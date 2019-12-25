Эксперты объяснили, что будет с портами Петербурга после ухода крупнейших иностранных судоходных компаний

О прекращении сотрудничества с Россией объявили швейцарская Mediterranean Shipping Company, датская Maersk и французская CGM.

Крупнейшие судоходные компании объявили о прекращении сотрудничества с Россией. Свои грузы больше не будут поставлять швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CGM, на которые приходилось до 70% грузооборота Северной столицы. Теперь перевозчики ищут обходные пути, ритейлеры предупреждают о серьезных сбоях в поставках, а сам Петербург готовится к "контейнерной блокаде". Об этом сообщает "КП – Санкт-Петербург".

По словам экспертов, доля морских грузоперевозок в Петербурге во всем объеме импорта составляет чуть менее 50%. По морю в город доставляют товар, которым пользуются по всему северо-западу России, а также в Москве.

По данным "Администрации морских портов Балтийского моря", грузооборот одного только Санкт-Петербургского порта (без учета Приморска, Усть-Луги и Выборга) составляет более 62 млн тонн. Из них более 26 млн приходятся на контейнеры. А из этих 26 млн почти 268 тысяч – на так называемые рефконтейнеры – огромные холодильники, в которых перевозят продукты и лекарства.

С уходом Mediterranean Shipping Company, Maersk и CGM возникает угроза потери рабочих мест людьми. В компаниях Петербурга и Ленобласти, занимающихся погрузкой и разгрузкой товара в портах, работают более 5 тысяч человек.

Также не избежать роста цен на импортные товары, уверены эксперты. При этом он вряд ли будет критичным.

Дефицита товара ожидать не стоит благодаря отечественным производителям и поставщикам. Также сейчас прорабатываются альтернативные маршруты и механизмы доставок. Для Петербурга хорошим вариантом могут стать порты Турции или использование так называемых трамповых судов – нерегулярных перевозчиков, не привязанных к определенным линиям (вроде чартерных самолетов). Кроме того, часть перевозок, которые ранее шли через Балтийское море, могут заменить железная дорога и авиация.

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Фото: port-bronka.ru