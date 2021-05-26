Петербургу удалось перевыполнить план по доходам в 2021 году

Больше всего в бюджет города принесли налоги.

Врио комитета финансов Петербурга Светлана Енилина отчиталась на заседании правительства города об исполнении бюджета в 2021 году. План по доходам удалось перевыполнить, он составил 104%. Профицит зафиксировали на цифре более 46,7 млрд рублей, передал корреспондент Piter.tv.

749,6 млрд рублей в бюджет поступили за счет налогов. 254,5 млрд рублей принесли физические лица. Расходы составили 796 млрд рублей — 98,2% он плана. По словам Елиной, в динамике можно заметить, что пандемия коронавируса сильнее повлияла на собственный рост доходов Петербурга, чем кризис 2014-2015 годов.

Ушедший год был отмечен значительным ростом доходов по сравнению с предыдущими двумя годами. В бюджет города поступило 843 млрд рублей. Это более чем на 25% больше, чем в 2020 году. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Градоначальник поблагодарил президента и правительство РФ за финансовую поддержку. В прошлом году было получено более 40 млрд рублей.

Фото: Piter.tv