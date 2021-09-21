Экологи бьют тревогу после исследования воздуха в Купчино и Колпино

Во Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга обнаружили превышение формальдегида в атмосфере.

Инициатором проверки воздуха стал активист Кирилл Иванов, который живет во Фрунзенском районе. Он отметил, что анализ провели по запросам горожан, которые в конце августа этого года жаловались на ужасающую вонь, стоящую в течение недели. Выяснилось, что в Купчино и Колпино превышена концентрация формальдегида в воздухе. Эколог Ольга Бажанова рассказала корреспондентам Piter.tv о результатах исследования и о влиянии вещества на организм человека.

В нескольких точках Фрунзенского и Колпинского районов мобильная лаборатория сделала заборы проб воздуха специальными приборами. Показатели оказались неудовлетворительными. По словам эксперта, норма формальдегида в атмосфере на улицах города составляет 0.01 мг на кубический метр. Однако в летнее время, когда температура воздуха достигала более 20 градусов, концентрация вещества достигла в отдельных местах Купчино 0.036 мг на кубический метр, что превышает норму.

Самым "грязным" местом, по информации экологического надзора, стала территория между улицами Бухарестская и Салова вблизи торгово-развлекательного центра "Континент". Исфаханский сквер тоже вошел в список мест, где пробы воздуха, по мнению специалистов, не прошли проверку. В Колпинском районе к "красным" зонам отнесли участки вблизи Локомотивного проезда и Средне-Невского судостроительного завода.

Формальдегид - это газ, не имеющий цвета, но обладающий резким запахом. Он внесен во второй класс опасности. Хотя раньше он относился к первому классу. Сейчас стандарты изменились, но даже по современным меркам есть превышение. Ольга Бажанова, эколог

Основными источниками выброса вредного вещества являются фабрики, заводы и железные дороги. Кроме того, формальдегид содержится в выхлопных газах. Вещество выделяется и в жилых домах: мебель, спирты, краска, лаки тоже содержат частицы вредного соединения.

Эколог Ольга Бажанова отмечает, что при постоянном контакте с формальдегидом, у людей могут возникать головные боли, тошнота, слабость, раздражение слизистых и аллергия. Повышается и риск образования злокачественных опухолей.

Чтобы защитить себя от негативного воздействия формальдегида, эксперт рекомендует вести здоровый образ жизни: гулять в экологически чистых зонах, а не вдоль проезжей части, отказаться от курения и потребления алкогольной продукции, заниматься спортом. Проветривать квартиры лучше в ночное время, когда на проезжей части меньше машин, а, значит, воздух чище.

Кроме того, вещество вредит и флоре Купчино и Колпино. На деревьях даже в летнее время могут желтеть листья. Но природа, как отмечает эколог, лучше, чем человек, справляется с воздействием формальдегида в связи с обменными процессами.

Нам всем хорошо бы провести флешмоб. Например, пересесть на велосипед на один день. Но это очень сложно сделать. Ольга Бажанова, эколог

Экологически опасными для жизни Купчино и Колпино назвать нельзя, успокаивает специалист. Однако в работах по ликвидации проблемы районы нуждаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что В "Севкабель Порту" открылась выставка про эко-тревогу за будущее.

Материал подготовили Дария Андреева и Мария Поликарпова.