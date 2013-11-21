В "Севкабель Порту" открылась выставка про эко-тревогу за будущее

Художники из России, Франции, Италии, Великобритании в области art&science осмысляют мировую экологическую повестку.

В "Севкабель Порту" открылась выставка "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности". "Гидра" – это стихия, где зародилось все живое, и мифическое существо, у которого на месте срубленных голов вырастают новые.

История с отрастающими головами очень хорошо описывает взаимодействие человека и планеты. Человек совершает некие действия по отношению к природе – отрубает головы, но на их месте природа ответит новыми явлениями, вот этими новыми головами. Главный вопрос, который мы хотим поднять в этой выставке – что делать с отрастающими головами и понравятся ли они ему? Ольга Вад, куратор выставки

14 инсталляций рассматривают экологические проблемы, которые связаны с загрязнением воды. Выставка включает три части: разрушение, внимание, симуляция. Раздел "Разрушение" показывает борьбу природной и человеческой стихий.

Авторы из Канады создали арт-объект "Whispers", где посетитель погружается в мировой океан из целлофана. Шоу предлагает задуматься над проблемой пластика в морях, реках и озерах.

Работа художницы Яны Виндерен из Норвегии посвящена исследованию мертвых зон в Балтийском море. В наушниках – звуки рыб и млекопитающих, живущих в этих водах. Автор показывает влияние человека на водную среду .

В инсталляции "Интерференция" взаимодействуют свет, вода и генераторы. Они создают необычное природное явление.

Ваши перемещения будут задавать ритмику инсталляции, поэтому это и исследование, и созерцание, и наблюдение, и, может быть, самолюбование, потому что на фоне бликов интересно фотографироваться. Виктор Поляков, художник

Также для посетителей приготовили интерактивный спектакль с участием настоящих медуз.

В октябре на набережной Севкабель Порта откроется арт-объект "Солнечный календарь". Выставка продлится до 31 января.

Видео, фото: Piter.tv