Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне

В МО РФ рассказали о том, что экипажи составлены из военнослужащих, заключивших свой первый контракт с армией.

Российские боевые машины пехоты "Басурманин" от "Центральной" группировки войск провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. К маневрам привлекались силы бойцов, которые заключили первый контакт с ВС РФ.

Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты "Басурманин" в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений ЦВО. пресс-служба Минобороны

Во время тренировок наводчики-операторы БМП "Басурманин" выполнили стрельбы из автоматической 30-миллиметровыой пушки 2А37, а также проверили в работе танковый пулемет Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров. Вместе со специалистами навыки отточили механики-водители и командиры боевых машин.

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Фото и видео: Минобороны России