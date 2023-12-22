Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне

Российские боевые машины пехоты "Басурманин" от "Центральной" группировки войск провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. К маневрам привлекались силы бойцов, которые заключили первый контакт с ВС РФ.
Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты "Басурманин" в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений ЦВО.
пресс-служба Минобороны
Во время тренировок наводчики-операторы БМП "Басурманин" выполнили стрельбы из автоматической 30-миллиметровыой пушки 2А37, а также проверили в работе танковый пулемет Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров. Вместе со специалистами навыки отточили механики-водители и командиры боевых машин.
"Восток" поразил ВСУ в районах Приютного и Старомайорского.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все