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Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне

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В МО РФ рассказали о том, что экипажи составлены из военнослужащих, заключивших свой первый контракт с армией.

Российские боевые машины пехоты "Басурманин" от "Центральной" группировки войск провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. К маневрам привлекались силы бойцов, которые заключили первый контакт с ВС РФ.

Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты "Басурманин" в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений ЦВО.

пресс-служба Минобороны 

Во время тренировок наводчики-операторы БМП "Басурманин" выполнили стрельбы из автоматической 30-миллиметровыой пушки 2А37, а также проверили в работе танковый пулемет Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров.  Вместе со специалистами навыки отточили механики-водители и командиры боевых машин.

"Восток" поразил ВСУ в районах Приютного и Старомайорского.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: басурманин, военные учения, сво, цво, центральный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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