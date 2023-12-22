Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 10 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил, что благодаря бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем военнослужащим удалось поразить опорные пункты и места скопления живой силы 31-й механизированной бригады и 105-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах Приютного и Старомайорского. Дополнительно бойцы уничтожили пять пунктов временной дислокации, два пункта управления беспилотной авиацией и узел связи противника.

Пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Старомайорского, Равнополя и осуществить подвоз материальных средств в районе Марфополя. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

ВСУ потеряли танк, буксируемую гаубицу "Мста-Б", шесть единиц автомобильной техники, три дрона самолетного типа и свыше 190 человек личного состава убитыми и ранеными.

Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски.

Фото и видео: Минобороны России