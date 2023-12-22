  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:15
96
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели вблизи Аляски

0 0

Самолеты сопровождались истребителями Су-30СМ.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МСсовершили полет у берегов Аляски. Соответствующее заявление опубликовано сотрудниками пресс-службы министерства по обороне в социальных сетях. Известно, что самолеты относятся к дальней авиации Воздушно-космических сил страны. Летчикам было предоставлено истребительное сопровождение в виде экипажей Су-30СМ от ВКС РФ.

Плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 7 часов.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что российские пилоты дальней авиации регулярно участвуют в полетах, производимых над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей,  Тихого океана. Все полеты самолетов страны выполняются в строгом соответствии с международными требованиями по использованию воздушного пространства.

Минобороны РФ сообщило о поражении позиций ВСУ ударами FPV-дронов у Берестового.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: аляска, вкс россии, минобороны, ту-95мс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии