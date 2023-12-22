Минобороны РФ сообщило о поражении позиций ВСУ ударами FPV-дронов у Берестового

Военнослужащие выполнили очередную задачу на СВО.

Российские операторы FPV-дронов точными ударами поразили укрепленные позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные в районе села Берестовое в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам рассказали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие опубликовали кадры, снятые с беспилотников, в которых заметен процесс ликвидации огневых точек, укрытий и живой силы противника на опорном пункте в Харьковской области. БПЛА смог подлететь замаскированному в лесополосе укрытию ВСУ, после чего совершить по нему атаку.

Российские военнослужащие - операторы БПЛА точными ударами выбивают боевиков ВСУ из укрытий. пресс-служба минобороны РФ

Шойгу показали новые композиты для дронов.

Фото и видео: Минобороны России