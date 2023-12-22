Шойгу показали новые композиты для дронов

Глава МО РФ посетил ОПК в Удмуртии.

Российскому министру по обороне Сергею Шойгу показали новые отечественные композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы военного ведомства страны. Они отметили, что высокопоставленный гость проверил в ходе рабочей поездки в Центральный военный округ реализацию государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных дронов местными предприятиями. Известно, что БПЛА изготавливаются заводами концерна "Калашников", в том числе на территории Удмуртии.

Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт добавил, что входе специальной военной операции военнослужащие при помощи БПЛА решают задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. По окончании посещения предприятий ВПК в регионе, министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов местного военного управления.

Шойгу рассказал, сколько человек потеряли ВСУ за январь.

Фото и видео: Минобороны России