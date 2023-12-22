Шойгу рассказал, сколько человек потеряли ВСУ за январь

Глава Минобороны РФ рассказал об успехах ВС РФ на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Соответствующими статистическими данными поделился российский министр по обороне Сергей Шойгу, говоря с коллегами из руководящего состава ведомства на тематическом селекторном совещании. За январь 2024 года военнослужащие совершили 127 ударов высокоточным оружием по инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса армии киевского режима. В качестве целей заявлены предприятия по производству, модернизации и ремонту техники, арсеналы, аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу: Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям.

Фото и видео: Минобороны России