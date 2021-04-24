Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Четыре астронавта из США, Франции и Японии находятся на орбитальной станции.

Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции. Трансляцию мероприятия вели представители национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Напомним, что Crew Dragon пристыковался к орбитальной станции около 12:08 часов дня 24 апреля. на его борту находился экипаж из четырех астронавтов. Процесс стыковки прошел в автоматическом режиме.

Добро пожаловать на космическую станцию, команда миссии Crew-2! Их прибытие означает, что сейчас на борту нашей орбитальной лаборатории находятся 11 человек, чего не было со времен полета космического шаттла. пост NASA в Twitter

Напомним, что в космической миссии США принимают участие американцы Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС.

Фото и видео: NASA