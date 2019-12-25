Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Космический корабль успешно провел миссию.

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Об этом рассказали представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Специалисты ведут прямую трансляцию с орбитальной станции.

Напомним, что ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала 23 апреля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Для Crew Dragon полет к МКС с экипажем на борту стал третьим. Первый запуск состоялся 30 мая 2020 года, а второй - 15 ноября 2020 года.

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Фото: SpaceX