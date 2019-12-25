"Золотой город" считается крупнейшей находкой после обнаружения захоронения Тутанхамона.

Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город. Во главе местной миссии находился бывший министр археологии страны Захи Хавасс. Ученые подтвердили, что в песках на западной берегу Нил найдено крупнейшее древнее поселение, которое когда-либо обнаруживали на территории Египта.

Предположительно город был построен в эпоху правления Аменхотепа III (девятого фараона, который правил Египтом с 1391 по 1353 годы до нашей эры). Также "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе. Он был крупнейшим административным и хозяйственным центром региона.

Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город. Захи Хавасс, руководитель миссии

Специалист по египтологии из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Бетси Брайан полагает, что обнаружение потерянного города следует считать вторым крупнейшим археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Найденный город позволит ученым больше узнать о жизни древних предков, а также понять, почему Нефертити и Энхатон решили переселиться в Амарну.

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Фото: AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman

