Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город. Во главе местной миссии находился бывший министр археологии страны Захи Хавасс. Ученые подтвердили, что в песках на западной берегу Нил найдено крупнейшее древнее поселение, которое когда-либо обнаруживали на территории Египта.
Предположительно город был построен в эпоху правления Аменхотепа III (девятого фараона, который правил Египтом с 1391 по 1353 годы до нашей эры). Также "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе. Он был крупнейшим административным и хозяйственным центром региона.
Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город.
Захи Хавасс, руководитель миссии
Специалист по египтологии из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Бетси Брайан полагает, что обнаружение потерянного города следует считать вторым крупнейшим археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Найденный город позволит ученым больше узнать о жизни древних предков, а также понять, почему Нефертити и Энхатон решили переселиться в Амарну.
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Фото: AFP 2021 / Israeli Antiquities Authority / Yaniv Berman
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