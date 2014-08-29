В Египте прошел "Золотой парад фараонов"

Прямую трансляцию перевозки мумий и саркофагов показывали по местному телевидению.

В столице Египта прошло торжественное событие – церемония перевозки мумий фараонов Древнего Египта в новый музей. Из расположенного в Каире Египетского музея в новый Национальный музей египетской цивилизации перевезли 17 саркофагов и 22 мумии, среди которых 18 фараонов и четыре царицы. Прямую трансляцию перевозки мумий и саркофагов показывали по местному телевидению.

Между музеями – несколько километров. Процессия направилась в порядке царствования фараонов, мумии которых перевозили в новый музей. Например, процессию "возглавил" Секененра Таа II, правивший в 1569–1554 годах до нашей эры, "замыкал" колонну Рамзес IX, стоявший во главе региона в 1126-1108 годах до нашей эры.

Среди важных экспонатов – мумия царицы Хатшепсут: первая женщина-фараон в истории Древнего Египта, которая получила полноценную власть.

После прибытия мумий на новое место нахождения дали пушечный залп из 21 орудия, передает телеканал 360.

Ранее аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России. Средняя цена за билет в одну сторону теперь - 15,7 тысяч рублей. Выросла цена и для полетов в Египет.

Видео: YouTube / Experience Egypt