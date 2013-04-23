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В Петербурге единовременные выплаты получили 110 тысяч педагогов
Сегодня, 18:43
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В Петербурге единовременные выплаты получили 110 тысяч педагогов

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Размер выплаты – 10 тысяч рублей.

В Петербурге единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 110 тысяч педагогов – 91,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

О выплатах педагогам стало известно 30 августа. Постановление было подписано уже 3 сентября. Власти планировали предоставить педагогам выплаты в течение трех недель. 

Кроме того, ранее стало известно, что лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга, а также Петербург получит более 72 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям.

Фото: pexels.com

Теги: выплаты, педагоги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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