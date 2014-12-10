В Петербурге педагоги получат выплату накануне нового учебного года

Выплату получат более 120 тысяч человек.

В Петербурге накануне нового учебного года педагоги получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на ежегодном заседании Городского педагогического совета, сообщает пресс-служба Смольного.

Выплату получат более 120 тысяч человек, которые работают с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях: учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры. По словам главы города, власти планируют предоставить педагогам выплаты в течение трех недель.

Ранее мы писали, что около 50% педагогов Петербурга вакцинировались от коронавируса.

Фото: pexels.com