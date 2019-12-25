Около 50% педагогов Петербурга вакцинировались от коронавируса

С 15 октября в силу вступят жесткие требования к вакцинации учителей.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 50% сотрудников образовательных учреждений Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Около 20% предоставили документы о том, что переболели СOVID-19 за последние полгода, а у 10% есть медотвод от вакцинации. Речь идет о педагогах государственных детских садов, школ, профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования.

Александр Беглов сказал о том, что он надеется, что до 15 октября вакцинацию пройдет подавляющее число учителей. По рекомендации Роспотребнадзора к середине октября деятельность в сфере образования возможна при наличии у не менее чем 80% работников документа о получении первой дозы вакцины или перенесенном заболевании. Такие же требования предъявляются к учреждениям здравоохранения, социальный защиты и соцзащиты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Лидии Зверевой достроили самую большую школу в Петербурге.

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