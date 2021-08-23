Школа на 1600 мест откроется к началу учебного года.

На улице Лидии Зверевой достроили самую большую школу в Петербурге на 1600 мест. Все строительный работы завершены, школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября, сообщает портал "Строительный Петербург". За полтора года строителям удалось возвести здание площадью более 31 тысячи квадратных метров.

Работали, грубо говоря, без выходных, в две смены, все шло по плану, соблюдали все условия, поэтому нам удалось построить такую большую, замечательную, одну из самых больших школ Питера. Максим Панкеев, руководитель проекта ООО "БалтИнвестСтрой"

В трехэтажном здании построили два бассейна, столовую на 600 мест, тренажерный зал и два спортзала. В здании предусмотрено оборудование для маломобильных детей: поручни и подъемники для бассейна. Кроме того, в школе разместится зал хореографии, библиотека, медпункт и актовый зал на 600 мест.

Полностью оснастили актовый зал всем оборудованием, интерактивными досками снабжен каждый класс, пищеблок оснащен технологичным оборудованием для полного цикла готовки. Максим Панкеев, руководитель проекта ООО "БалтИнвестСтрой"

Расставлять мебель в школе помогают учителя, все работы планируют завершить к 1 сентября.

Фото и видео: Строительный Петербург