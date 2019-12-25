Лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга

Награда присуждается с 2011-го года.

В этом году премию правительства Петербурга "Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Петербурга" получат 50 человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 50 лучших педагогов допобразоания получат премии в размере 100 тысяч рублей. Таким образом власти намерены поощрить трудолюбивых педагогов, а также повысить престиж профессии.

Ранее стало известно, что Петербург получит более 72 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям.

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