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Петербург получит более 72 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям
Сегодня, 19:04
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Петербург получит более 72 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям

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Выплаты начнутся с 1 сентября.

Петербургу выделили 72,6 млн рублей из федерального бюджета на ежемесячные выплаты педагогам в школах, которые занимаются классным руководством. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. 

С 1 сентября этого года 2786 классных руководителей ежемесячно будут получать выплаты в размере 5000 рублей. В этом году на выплаты из резервного фонда правительства страны выделены бюджетные ассигнования в размере  2,7 млрд рублей.

Также в Петербурге педагоги получат выплату накануне нового учебного года.

Фото: pexels.com

Теги: выплаты, педагоги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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