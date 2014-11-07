Петербург получит более 72 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям

Выплаты начнутся с 1 сентября.

Петербургу выделили 72,6 млн рублей из федерального бюджета на ежемесячные выплаты педагогам в школах, которые занимаются классным руководством. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

С 1 сентября этого года 2786 классных руководителей ежемесячно будут получать выплаты в размере 5000 рублей. В этом году на выплаты из резервного фонда правительства страны выделены бюджетные ассигнования в размере 2,7 млрд рублей.

Также в Петербурге педагоги получат выплату накануне нового учебного года.

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