ЕС вызвал главу дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе с Литвой

Набиля Массрали выразила обеспокоенность ЕК миграционным кризисом.

Евросоюз вызвал главу дипломатической миссии Белоруссии (временного поверенного) из-за ситуации с мигрантами на государственной границе с Литвой. Об этом во время регулярного брифинга в Брюсселе журналистам рассказала официальный представитель ЕС Набиля Массрали.

До него была доведена наша глубокая обеспокоенность инструментализацией проблемы беженцев, что является неприемлемой практикой. Это должно быть немедленно остановлено. Набиля Массрали, официальный представитель ЕК

В Еврокомиссии напомнили, что у Минска существуют международные обязательства. В частности, они связаны с борьбой с нелегальной миграцией. Несмотря на это власти Литвы зафиксировали со 2 июля значительный и экстремальный рост числа мигрантов, пытающихся попасть из Белоруссии на территорию ЕС. Лукашенко заметил, что страна больше не может сдерживать поток беженцев, так как не имеет для этого ни денег, ни сил.

В ЕК заявили, что страны ЕС будут сами принимать решения о ревакцинации граждан.

Фото: European Commission