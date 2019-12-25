В ЕК заявили, что страны ЕС будут сами принимать решения о ревакцинации граждан

Ариана Подеста оценила влияние Брюсселя на страны при ревакцинации населения.

В Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза будут сами принимать решения о ревакцинации граждан. Такое заявление на регулярном брифинге в Брюсселе с журналистами сделала официальный представитель ЕК Ариана Подеста. Чиновница уведомила прессу о том, что со своей стороны ЕС предоставит государствам доступ к вакцинам, необходимым для повторного укола.

Вопрос, использовать ли дополнительную третью дозу, усиливающую иммунитет, находится в компетенции стран - членов ЕС. Мы всегда поддерживаем решения, основанные на научных фактах с учетом мнения EMA. Ариана Подеста, официальный представитель ЕК

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на бустерные прививки по крайней мере до конца сентября. Он полагает, что такое решение позволило бы вакцинировать население стран с низкими государственными доходами. эксперт напомнил, что многие испытывают нехватку препаратов в борьбе с пандемией коронавируса.

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