ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ

Россия и США по-прежнему не внесены в перечень.

Евросоюз не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. Специалист отметил, что в обновленном перечне по-прежнему нет РФ и США. Вопрос о возможности открытия государственных границ с другими странами обсуждался в рамках Совета постоянных представителей стран-союзниц при ЕС.

Список не был изменён сообщение представителя ЕС

Напомним, что в последний раз список корректировался в августе 2020 года. Тогда дипломаты исключили из перечня Марокко. В списке находятся Австралия, Грузия, Япония, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Китай внесен в список при условии взаимного открытия границ.

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