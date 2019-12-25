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ЕК не исключает централизованных закупок "Спутника V"
Сегодня, 15:40
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lesjasap

ЕК не исключает централизованных закупок "Спутника V"

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Эрик Мамер объяснил, что страны ЕС должны выразить ЕК свой интерес в данной поставке.

Еврокомиссия не исключает централизованных закупок "Спутника V". Об этом журналистам на пресс-конференции в Брюсселе сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. По словам чиновника, это произойдет в том случае, если страны ЕС выразят такой интерес.

Для обсуждения вопроса о централизованных закупках существует специальный форум. Этот вопрос сейчас не решается нами, для этого есть специальный формат, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя

Эрик Мамер, официальный представитель ЕК

В ЕК напомнили, что для начала российская вакцина должна быть сертифицирована для использования на территории ЕС Европейским агентством по лекарственным препаратам. На брифинге Еврокомиссия фактически впервые признала вероятность системного использования "Спутник V" в странах ЕС. Сюда же можно отнести возможность производства препарата на территории Евросоюза.

Евросоюз пригрозил Венгрии мерами в случае покупки вакцины от коронавируса у России.

Фото: European Comission
 

Теги: еврокомиссия, спутник v, эрик мамер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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