Джонсон: Большая часть британских военных покинула Афганистан

Лондон сохранит дипломатическое представительство в Кабуле.

Большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан. Об этом в королевском парламенте рассказал премьер-министр Борис Джонсон. При этом чиновник заметил, что Лондон не откажется от военной поддержки страны Ближнего Востока в будущем. Руководитель кабмина не назвал точные сроки, в которые армия покинет регион. Он также не назвал конкретный план помощи местному населению дальше.

Никогда не предполагалось, что международное присутствие в Афганистане будет постоянным... Британские войска возвращаются, большая их часть уже покинула страну. Но это не означает, что мы бросаем Афганистан, поддержка будет оказываться поколениям афганцев. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Напомним, что ранее Вашингтон объявил о выводе с территории Афганистана 90 процентов сил. Операция должна быть завершена к концу августа. Великобритания в 2021 году предоставит Кабулу свыше 100 млн фунтов на развитие и 58 млн фунтов на обеспечение национальной системы безопасности. В Лондоне заметили, что в Афганистане до сих пор присутствует угроза терроризма, которая сказывается на нестабильной обстановке в регионе.

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Видео: YouTube/Guardian News