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Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе
Сегодня, 7:04
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Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе

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Лидер белого дома оговорился в Мадриде.

Американский президент Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе. Соответствующую оговорку глава государства допустил во время встречи с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Политик охарактеризовал Североатлантический военный альянс угрозой самому себе. Сразу же после этого конфуза спикер поправился, заявив, что блок стран вместе борется с угрозами и усиливает собственные позиции против опасностей, исходящих с Востока, и испытаний с Юга.

Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям.

Джо Байден, президент США

Напомним, что президент Джо Байден регулярно допускает оговорки. Ранее неправильно произносил фамилию российского коллеги Владимира Путина, путался в словах "вакцинация" и "эскалация", не понимал разницу между Сирией и Ливией, Ираком и Ираном. Политик неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Экс-глава МВД Латвии Гулбис: ЕС и НАТО дали России понять, что готовы забрать Калининград.

Фото: YouTube / La Vanguardia

Теги: белый дом, джо байден, конфуз, мадрид, нато, оговорка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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