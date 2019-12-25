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Джо Байден преклонил колено перед протестующими в Скрантоне
Сегодня, 8:43
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lesjasap

Джо Байден преклонил колено перед протестующими в Скрантоне

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Демократ выразил солидарность с американскими протестующими.

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими. Ролик выложила местная журналистка по имени Мадлен Ривера в собственном Twitter-аккаунте. 

Автор видео отметила, что кадры с Байденом сделаны во время визита политика в его родной город Скрантон, расположенный в штате Пенсильвания. На записи видно, что американец в костюме встает на одно колено перед толпой своих сторонников и журналистов. После такого шага демократа, его поддержали еще несколько человек.

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России.

Видео: Twitter / Madeleine Rivera

Теги: джо байден, пенсильвания, скрантон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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