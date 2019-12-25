Джо Байден преклонил колено перед протестующими в Скрантоне

Демократ выразил солидарность с американскими протестующими.

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими. Ролик выложила местная журналистка по имени Мадлен Ривера в собственном Twitter-аккаунте.

Автор видео отметила, что кадры с Байденом сделаны во время визита политика в его родной город Скрантон, расположенный в штате Пенсильвания. На записи видно, что американец в костюме встает на одно колено перед толпой своих сторонников и журналистов. После такого шага демократа, его поддержали еще несколько человек.

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России.

Видео: Twitter / Madeleine Rivera