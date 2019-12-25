Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США

Трамп же заявил, что Байден не может связать и двух предложений.

Кандидат в президенты США от демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США. Об этом пишет Daily Mail.

Ошибку политик совершил во время выступления в Ланкастере, штат Пенсильвания. Он заявил, что в Штатах жертвами новой коронавирусной инфекции стали 120 миллионов человек. Однако, заметив оговорку в своей речи, поправился — и сказал о 120 тысячах умерших от COVID-19.

Дональд Трамп ошибку оппонента заметил и заявил, что подобные промахи недопустимы для человека, который желает встать во главе государства. По его словам, Байден не может связать и двух предложений.

Я имею в виду, что этот человек вообще не умеет разговаривать. Дональд Трамп, президент США

Ранее Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США.