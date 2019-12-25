Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден пригрозил президенту США Дональду Трампу военным переворотом в США. Об этом сообщает CNN.
Соперник Трампа пообещал, что в этом случае Трампа "очень быстро выпроводят" из Белого дома. По словам кандидата от демократов, среди военных есть сторонники Байдена, которые не хотят, чтобы США превращали в милитаристское государство. Политик подчеркнул, что гордиться теми, кто выступил с критикой в сторону Трампа. Подобного мнения придерживается член представителей от Луизианы, демократ Седрик Ричмонд.
Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти.
- Седрик Ричмонд, демократ
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