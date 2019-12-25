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Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

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Байден пообещал военный переворот в том случае, если Трамп откажется признать своё поражение на предстоящих выборах.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден пригрозил президенту США Дональду Трампу военным переворотом в США. Об этом сообщает CNN.

Соперник Трампа пообещал, что в этом случае Трампа "очень быстро выпроводят" из Белого дома. По словам кандидата от демократов, среди военных есть сторонники Байдена, которые не хотят, чтобы США превращали в милитаристское государство. Политик подчеркнул, что гордиться теми, кто выступил с критикой в сторону Трампа. Подобного мнения придерживается член представителей от Луизианы, демократ Седрик Ричмонд.

Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти.

- Седрик Ричмонд, демократ

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что правительство увеличило пособия по безработице.

Видео: Youtube/The Daily Show with Trevor Noah

Теги: военный переворот, джо байден, дональд трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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