Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Байден пообещал военный переворот в том случае, если Трамп откажется признать своё поражение на предстоящих выборах.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден пригрозил президенту США Дональду Трампу военным переворотом в США. Об этом сообщает CNN.

Соперник Трампа пообещал, что в этом случае Трампа "очень быстро выпроводят" из Белого дома. По словам кандидата от демократов, среди военных есть сторонники Байдена, которые не хотят, чтобы США превращали в милитаристское государство. Политик подчеркнул, что гордиться теми, кто выступил с критикой в сторону Трампа. Подобного мнения придерживается член представителей от Луизианы, демократ Седрик Ричмонд.

Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти. - Седрик Ричмонд, демократ

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