Правительство увеличило пособия по безработице

За май-июль пособие по безработице вырастет до 4500 рублей.

Премьер-министр Михаил Минустин поднял минимальный размер пособия по безработице на три месяца. Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление входит в пакет государственных мер по поддержке безработных. Также парламентарии предусмотрели продление возможности получения повышенного пособия для тех, у кого в марте закончился период его выплаты. Семьи, в которых есть дети до 18 лет, получат пособие в июне-августе в размере 3 тыс. рублей в месяц. Индивидуальным предпринимателям предусмотрена выплата в размере 12130 рублей, если они вынужденно прекратили работать после 1 марта.

Напомним, что увеличить пособие по безработице поручил президент России Владимир Путин. Он потребовал изменить трудовое законодательство. Правительство должно разработать поправки, направленные "на совершенствование дистанционных форм труда работников".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Собянин посоветовал москвичам оставаться дома в День России.

Видео: government.ru