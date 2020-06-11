Накануне в столице начали постепенное снятие ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам оставаться дома в День России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Градоначальник напомнил, что массовые мероприятия в Москве по-прежнему запрещены. Их можно посмотреть по телевизору. Собянин отметил, что "никакой массовки не должно быть". Он попросил россиян не приезжать пока в Москву.

Карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Если есть необходимость – приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки. - Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин подчеркнул, что сейчас эпидемиологический режим в столице намного лучше, чем во многих регионах. Мэр призвал отказаться от отдыха на детских площадках. Их откроют 23 июня, а москвичей заставят соблюдать санитарно-защитные требования.

Напомним, что на данный момент в столице возобновлено строительство объектов и работа предприятий промышленности. Постепенное снятие ограничений растянуто на два месяца. Все массовые мероприятия перенесены на июль.

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Видео: government.ru