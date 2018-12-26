В пятерку лучших вошли УАЗ "Байкал", Lada Granta, Volkswagen California, Mercedes-Benz Macro Polo и автодом на базе КамАЗ-43118.

Опубликован список лучших кемперов для путешествий по России. Рынок "домов на колёсах" изучили эксперты издания "Autonews.ru".

УАЗ "Байкал" является разработкой "Люкс Форм". Автолюбителям он обойдется в 500 тыс. рублей. Модель кемпера включает в себя дополнительную крышу, две кровати, выдвижной стол, мини-кухню с холодильником и раковину. Lada Granta придется по вкусу молодым семьям. В автодоме есть два спальных места, кухня, душевая и кассетный туалет.

Любителям иностранных производителей придется по вкусу Volkswagen California. Базовая стоимость автодома составляет около 4 млн рублей. Внутри есть всё для комфортной жизни: гостиная, плита, холодильник, набор столовых принадлежностей и даже шкаф с раздвижными дверьми. Также эксперты выделили модель Mercedes-Benz Macro Polo. Кемпер рассчитан на 4 человек. Имеется кухня, гардероб и несколько ящиков-отсеков. Как правило, на российском рынке эта модель стоит в районе 3-4 млн рублей.

Завершает данный список автокемпер, выполненный на базе модели КамАЗ-43118. Автодом создан в Нижнем Новгороде и имеет двухкамерный холодильник, душевую кабину, кинотеатр и полноценную сауну. Можно прикрепить специальный гараж для перевозки квадроцикла. Стоимость автокемпера составляет 9 млн рублей.

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Видео: Youtube/Cars Garage, troytest, Luxury Form