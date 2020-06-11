В Министерстве юстиции США подчеркнули, что имеют информацию о финансовой коррупции в Международном уголовном суде.

Вашингтон обвинил Международный уголовный суд в коррупции. Об этом заявил генпрокурор США Уильям Барр.

Барр подчеркнул, что в министерстве верят полученной информации о долгой истории коррупции и злоупотреблении на высших уровнях офиса прокурора (МУС). На данный момент специалисты ведут расследование по данному делу. Барр отметил, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Генпрокурор США добавил, что есть ряд сведений, которые ставят под сомнение расследование МУС. Эта информация даёт основание полагать, что финансовая коррупция распространяется и на расследование в отношении военных Соединенных Штатов.

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Видео: Youtube/NTD