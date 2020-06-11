Всего за время эпидемии медики вылечили 115769 пациентов.

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2236 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заместитель градоначальника подчеркнула, что количество выздоровевших в Москве продолжает расти. Перед выпиской, каждый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, проходит специальные исследования. Врачи дают им соответствующие рекомендации и только после этого пациента отпускают домой. Ракова подчеркнула, что переболевшие коронавирусной инфекцией граждане, могут стать донорами плазмы. Также, в Москве продолжается набор волонтёров, которые помогают тем, кто лечится от инфекции на дому.

Напомним, что первая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована 31 декабря 2019 года в Ухане. Затем вирус начал распространятся по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Собянин одобрил закон об электронном голосовании на выборах в Москве.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф