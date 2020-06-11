Законопроект регулирует отношения, которые возникают в связи с проведением эксперимента по организации дистанционного голосования на выборах в органы госвласти города Москвы. Также речь идёт о выборах в органы местного самоуправления и МО в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил закон об электронном голосовании на выборах в Москве. Документ опубликован на сайте градоначальника.

Накануне в Мосгордуме подписали закон о проведении в Москве электронного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов уточнил, что документ устанавливает основные требования по дистанционному голосованию на всех выборах, которые состоятся в Москве в 2020-2021 годах.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должны были провести 22 апреля. Однако, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, власти отложили голосование. Затем президент России Владимир Путин заявил, что голосование состоится 1 июля.

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Видео: Youtube/ЦИК России