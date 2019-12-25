Политик считает, что США не должны зависеть от поставок из таких стран, как РФ и Китай.

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России и Китая. Об этом говорится в плане по реформированию цепочек поставок товаров для Штатов и их союзников. Сам план опубликован на сайте политика.

Он считает, что данные страны представляют угрозу для национальной безопасности страны. По мнению Байдена, Вашингтон должен снижать количество импортных поставок для критически важных инфраструктурных объектов.

Политик считает, что США не должны зависеть от поставок из таких стран, как РФ и Китай.

Ранее Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США.