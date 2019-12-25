В списке врагов США демократ также назвал Китай.

Американский кандидат в президенты Джо Байден назвал Россию противником США. Об этом сообщили журналисты из Axios со ссылкой на выступление политика перед избирателями в штате Пенсильвания. В рамках встречи у демократа спросили о том, считает ли он врагами Москву и Вашингтон.

Я считаю, что Россия — противник. И я действительно так думаю Джо Байден, американский политик

Спикер добавил, что также считает одним из серьезных противников на мировой арене для США Китай. Байден оценил слухи о возможном вмешательстве России а американский избирательный процесс. По мнению политика, за такие действия Москва заплатит "экономическую цену".

Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой.