Американский кандидат в президенты Джо Байден назвал Россию противником США. Об этом сообщили журналисты из Axios со ссылкой на выступление политика перед избирателями в штате Пенсильвания. В рамках встречи у демократа спросили о том, считает ли он врагами Москву и Вашингтон.
Я считаю, что Россия — противник. И я действительно так думаю
Джо Байден, американский политик
Спикер добавил, что также считает одним из серьезных противников на мировой арене для США Китай. Байден оценил слухи о возможном вмешательстве России а американский избирательный процесс. По мнению политика, за такие действия Москва заплатит "экономическую цену".
Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой.
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