Байден похвастался рингтоном на телефоне

Демократ станцевал под Despacito.

Кандидат в президенты США Джо Байден похвастался новым рингтоном на телефоне. Об этом политик заявил в рамках выступления перед американскими избирателями. Ролик опубликован в социальной сети Twitter. Журналисты Fox News отметили, что демократ был среди выступающих на мероприятии. Оно было посвящено месяцу испанского культурного наследия. Кроме него в церемонии участвовали актриса Ева Лонгория и певец Рики Мартин.

Скажу вам, что, будь у меня талант как у одного из этих людей, , я был бы избран президентом благодаря вашим аплодисментам Джо Байден, кандидат в президенты США

Политик отметил, что может сказать избирателям одну вещь. После этого он поднес смартфон к микрофону. Из гаджета зазвучал трек Despacito Луиса Фонси, взорвавший музыкальный мир в 2017 году. Байден покачал головой в такт трека, а также сделал несколько танцевальных движений.

Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой.

Фото и видео: Twitter/HowardMortman

