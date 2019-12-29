Определены самые популярные видео на YouTube за 15 лет

В список самого просматриваемого вошли не только музыкальные клипы.

Издание Newsweek представила список самых просматриваемых видео на портале YouTube за последние 15 лет. В 2005-м году самым популярным видео стала записанная тренировка футболиста Рональдиньо, а годом спустя пользователи обратили внимание на ролик, в котором Джадсон Лайпли показывает "эволюцию" движений в танцах за XX век.

В 2008-м году рекорды просмотров побил клип певицы Avril Lavigne "Girlfriend", а после него миллионные и миллиардные просмотры набирали клипы Джастина Бибера, Леди Гага, PSY и Луиса Фонси - песня Despacito стала самым просматриваемым видео на YouTube.

Ранее мы сообщали о том, что в сети опубликовали трейлер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Действие нового сезона, судя по трейлеру, происходит в России. На кадрах видео – холодная зима, работа на железнодорожных путях и в последнем кадре – знакомый герой, погибший в последнем сезоне.