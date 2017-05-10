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Джеймс Кэмерон рассказал, почему он не есть мясо
Сегодня, 13:47
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Alena_Zinovieva
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Джеймс Кэмерон рассказал, почему он не есть мясо

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Режиссер "Титаника" и "Аватара" признался, что "зеленая" диета заменяет ему виагру.

Режиссер "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон рассказал поклонникам, почему мужчинам стоит отказаться от мяса.  Он заявил, что "зеленая" диета заменяет виагру. Об этом сообщает The Star.

По словам 63-летнего Кэмерона, представители сильного пола, отказавшиеся от мяса, становятся более сексуально активными и освобождаются от приема препаратов для лечения эректильной дисфункции.

Мне бы хотелось обанкротить "Виагру", просто распространяя информацию о растительном питании.

Джеймс Кэмерон

Убеждения Джеймса Кэмерона нашли отражение в фильме The Game Changers, где он является исполнительным продюсером. В картине есть сцены, где у участников научного эксперимента увеличиваются гениталии после употребления овощей. В январе 2018 года состоялась премьера фильма Луи Сайхойоса на кинофестивале Sundance.

Ранее мы писали, что в ближайшие несколько лет в прокат выйдут четыре новые части "Аватара".

Фото: Twitter / James Cameron

Теги: веганы , виагра , джеймс кэмерон , зеленая диета , стоит ли отказываться от мяса
Категории: Лента новостей Мировые новости

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