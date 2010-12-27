В ближайшие несколько лет в прокат выйдут четыре новые части "Аватара"

В сиквелах зрители увидят взросление персонажей из первого фильма.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о том, что сценарии четырех фильмов, которые станут продолжением первой части "Аватара", уже готовы. По его словам, выход второго и третьего фильма запланирован на 2020 и 2021 год. Четвертая и пятая части, предположительно, выйдут в свет в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщает издание Deadline Hollywood.

Кроме того, режиссер уточнил, что работает на съемками новых фильмов одновременно, "постоянно перескакивая с одного на другой". По замыслу автора, сиквелы будут более семейными.

Что происходит с воинами, готовыми отправляться на самоубийственные подвиги и прыгать со скал, когда они вырастут и станут родителями? Джеймс Кэмерон

Остальные подробности режиссер решил оставить в секрете до выхода фильмов в прокат.

Ранее мы писали, что в Сеть были слиты уникальные кадры, которые не вошли в итоговый монтаж фильма "Титаник".

Фото: Twitter / James Cameron