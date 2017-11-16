Опубликованы трогательные кадры, не вошедшие в финальную часть "Титаника"

В Сеть слиты уникальные кадры, которые не вошли в итоговый монтаж фильма "Титаник".

В Сеть попал полутораминутный отрезок, вырезанный из финальной сцены кинофильма "Титаник". Сначала видео появилось на развлекательных площадках на Западе, а потом утекло в российские социальные сети.

На уникальных кадрах, снятых в "слоу-мо", показана сцена спасения героини Кейт Уинслет. Мы видим, как Розу поднимают со спасательной шлюпки на борту корабля, а затем она идет с потерянным видом в толпе других спасенных пассажиров "Титаника". Один из матросов пытается вручить Роуз кружку с горячей водой, но главная героиня даже не замечает этого. Она находится в состоянии глубокого эмоционального потрясения и шока. На фоне происходящего звучит музкальная тема фильма в инструментальном исполнении.

Эксперты пояснили, что Дэвид Кэмерон вырезал эту трогательную сцену под давлением продюсеров. Первоначальный монтаж фильма составлял 5 часов, и команда Paramount боялась, что люди не пойдут в кинотеатр на столь долгую ленту.

Видео: социальные сети