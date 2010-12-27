Джаред Лето пытался помешать съемкам нового "Джокера"

Актер сам хотел исполнить главную роль в фильме.

Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, 47-летний актер, сыгравший культового злодея в фильме 2016 года "Отряд самоубийц", попросил своих агентов позвонить руководству компании Warner Bros. и заставить его отменить съемки еще в самом начале.

Ходят слухи, что Джаред Лето жаловался, что с ним не обращаются должным образом, как это стоило бы делать с трехкратным номинантом на премию "Оскар". Сам актер опровергает эту информацию и отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Джареда Лето расстроил выход нового "Джокера". По словам журналистов, он чувствовал себя "отчужденным и расстроенным", когда его не позвали на съемки. Похоже, он сам хотел сняться в сиквеле.

При этом в студии Warner Bros. объяснили, что остались недовольным тем, как сыграл Лето суперзлодея. По мнению специалистов, актер смог передать только безумный характер персонажа. Во время съемок "Отряда самоубийц" он делал коллегам причудливые подарки, включая живую крысу Марго Робби и мертвую свинью для всего актерского состава.

Напомним, в фильме "Отряд самоубийц" Джаред Лето получил всего 10 минут экранного времени. В продолжении кинокартины он и вовсе не появится.

Ранее мы писали, что "Джокер" полюбился миру больше, чем США.

Фото: YouTube / кадр из фильма "Отряд самоубийц"