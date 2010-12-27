Джареда Лето расстроил новый "Джокер"

Вероятно, актер хотел сам сыграть роль главного злодея в фильме.

Актер Джаред Лето, сыгравший Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не пригласила его на съемки нового фильма. В недавно вышедшем в прокат "Джокере" роль главного злодея досталась Хоакину Фениксу. Об этом пишет портал LAD BIBLE.

По словам журналистов издания, Лето чувствовал себя "отчужденным и расстроенным". Похоже, он сам хотел сняться в сиквеле.

Между тем новый "Джокер" собирает в российском прокате миллионные кассы и занимает первую строчку рейтинга. За два выходных дня сборы фильма в кинотеатрах РФ составили более 620 млн рублей.

Клоун-маньяк в исполнении Хоакина Феникса полюбился зрителям. Ходят слухи, что актер вновь планирует сняться в этой роли.

Ранее мы писали, что неадекватный зритель едва не сорвал показ "Джокера" в США.

Фото: kinopoisk.ru