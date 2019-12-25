Двухлетний петербуржец Матвей получил лекарство за 150 млн рублей

Средства на дорогостоящий укол родители Матвея Куликовского собирали больше года.

В Петербурге малыш со спинальной мышечной атрофией (СМА), которая вызывает постепенное отмирание всех мышц в теле, получил долгожданный "укол жизни". Средства на дорогостоящий укол родители Матвея Куликовского собирали больше года.

Чтобы помочь малышу, 11-летний брат Матвея Артём ходил по улицам в костюме медведя и раздавал листовки, также велись сборы в Instagram и "ВКонтакте". В апреле прошел благотворительный автопробег "Матвей живи - Матвей дыши". В июне 2021 года стало известно, что удалось собрать 150 миллионов рублей на укол "Золгенсма".

Но позже волонтёры сообщили, что отец мальчика Александр Куликовский снял со счёта 25 млн рублей и пропал. Спустя некоторое время он взял на себя вину в растрате, в деле разбиралась полиция. Более подробных деталей волонтеры не знают.

После длительных разбирательств маленький Матвей получил укол и готовится к выздоровлению.

Еще одна петербурженка через суд просит комздрав обеспечить ее лекарством для лечения СМА.

Фото: pexels