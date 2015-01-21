  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка через суд просит комздрав обеспечить ее лекарством для лечения СМА
Сегодня, 17:01
47
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка через суд просит комздрав обеспечить ее лекарством для лечения СМА

0 0

Препарат стоит миллионы рублей.

Петербурженка просит суд обязать комитет по здравоохранению обеспечить ее дорогостоящим лекарством, необходимым для лечения спинной мышечной атрофии (СМА). Иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд.

Речь идет о лекарстве "Спинраза". Евгения Тимофеева утверждает, что препарат ей необходим по жизненным показаниям. Она просит комздрав выделить деньги на лекарство согласно инструкции на постоянной основе. 

Пресс-служба отмечает, что это первое дело в Петербурге, истец старше 18 лет. 

Ранее суд снова отказал петербурженке, требовавшей от комздрава лекарство для сына за $2 млн. 

Фото: Pexels / Polina Tankilevitch

Теги: комздрав, сма, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии