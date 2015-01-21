Петербурженка через суд просит комздрав обеспечить ее лекарством для лечения СМА

Петербурженка просит суд обязать комитет по здравоохранению обеспечить ее дорогостоящим лекарством, необходимым для лечения спинной мышечной атрофии (СМА). Иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд.
Речь идет о лекарстве "Спинраза". Евгения Тимофеева утверждает, что препарат ей необходим по жизненным показаниям. Она просит комздрав выделить деньги на лекарство согласно инструкции на постоянной основе.
Пресс-служба отмечает, что это первое дело в Петербурге, истец старше 18 лет.
Ранее суд снова отказал петербурженке, требовавшей от комздрава лекарство для сына за $2 млн.
Фото: Pexels / Polina Tankilevitch
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