Суд снова отказал петербурженке, требовавшей от Комздрава лекарство для сына за $2 млн

Женщина требовала от Смольного покупки препарата Zolgensma. Однако консилиум врачей не рекомендовал применять препарат из-за возраста малыша.

В Петербурге суд снова отказал Светлане Гепаловой в удовлетворении иска к комитету по здравоохранению. Женщина пыталась добыть лекарство для своего сына со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина требовала от Смольного покупки препарата Zolgensma. Однако консилиум врачей не рекомендовал применять препарат из-за возраста малыша. Данная вакцина эффективна при введении до 2 лет. Мальчику же уже исполнилось 2 года.

При этом лечащий врач ребёнка заявила суду, что у мальчика недостаточное раскрытие грудной клетки, он дышит за счёт диафрагмы, у него не расправлены легкие. Также у ребенка появились нарушения глотания, в январе пришлось вызывать скорую из-за того, что он поперхнулся. По мнению лечащего врача, нынешняя терапия неэффективна, и нужно попробовать использовать Zolgensma, действующий на другие механизмы. Суд эти доводы не убедили.

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