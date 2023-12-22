В Петербурге женщина с СМА родила здоровую малышку

У женщины спинальная мышечная атрофия с практически полной парализацией рук и ног.

В Петербурге женщина со спинальной мышечной атрофией (СМА) родила здоровую малышку. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Диагноз спинальная мышечная атрофия был поставлен Алёне еще в детстве. Женщина мечтала стать мамой. Совместная работа врачей и пациентоориентированный подход помогли ей выносить и родить здоровую дочку Полину. Комздрав

У женщины спинальная мышечная атрофия с практически полной парализацией рук и ног. Пациентку вёл доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории Евгений Сергеевич Михайлин. Во время беременности Алёна неоднократно госпитализировалась в Перинатальный Центр.

Маленькая Полина появилась на свет в 37 недель путём операции кесарева сечения в Перинатальном Центре НМИЦ им. В. А. Алмазова. Необходимость родов в Перинатальном центре объясняется высокими рисками из-за сопутствующих заболеваний мамы.

Фото: Комздрав СПб